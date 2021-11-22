Панарин, оформив ассистентский хет-трик, набрал 3 очка в 50-м матче НХЛ
05:35
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:4).
Для 30-летнего россиянина это 50-й матч в лиге, в которых он набрал 3 или более очков. С момента своего дебюта в НХЛ Панарин занимает третье место по этому показателю в лиге, деля позицию с форвардом «Чикаго» Патриком Кейном. Лидирует в этом рейтинге форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
В текущем сезоне Панарин провел 18 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков.
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