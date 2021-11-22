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Панарин, оформив ассистентский хет-трик, набрал 3 очка в 50-м матче НХЛ

05:35
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:4).

Для 30-летнего россиянина это 50-й матч в лиге, в которых он набрал 3 или более очков. С момента своего дебюта в НХЛ Панарин занимает третье место по этому показателю в лиге, деля позицию с форвардом «Чикаго» Патриком Кейном. Лидирует в этом рейтинге форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В текущем сезоне Панарин провел 18 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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