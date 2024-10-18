Панарин оформил восьмой хет-трик в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором восьмого хет-трика за карьеру в НХЛ.

18 октября 32-летний россиянин забросил три шайбы в ворота «Детройта» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Среди россиян Панарин обошел по числу хет-триков Александра Семина (7) и догнал Алексея Яшина (8).

Всего в активе Панарина 11 (5+6) очков в 4 матчах на старте нового сезона НХЛ.