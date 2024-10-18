Панарин оформил дубль в первом периоде матча «Рейнджерс» против «Детройта»

«Рейнджерс» выигрывают у «Детройта» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Артемий Панарин. На 9-й минуте 32-летний россиянин открыл счет, а на 16-й — реализовал большинство.

Всего в этом сезоне у него 9 (4+5) набранных очков.