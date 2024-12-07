Панарин оформил дубль в матче с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». После второго периода счет 2:1.

За 2 секунды до перерыва шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Это его второй гол в матче и 15-й в сезоне.

Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 31 (15+16) очко.