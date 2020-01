Панарин оформил дубль в матче с «Айлендерс». Видео

«Рейнджерс» принимают «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1, третий период). Дубль оформил форвард хозяев Артемий Панарин. Он достиг отметки в 26 шайб в сезоне. Также он оформил ассистентский хет-трик. На его счету 67 (26+41) очков в 45 играх.

Artemi Panarin, ladies and gents, and the Rangers are clobbering the Islanders on Broadway. 4-1 in the third. #PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/wdVuiwT6Dj