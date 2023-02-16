Панарин оформил дубль в матче против «Ванкувера»

«Рейнджерс» вышел вперед в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 16-й минуте встречи счет стал 3:2.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 18-й в этом сезоне.