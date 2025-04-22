Панарин: «Если бы большинство «Рейнджерс» работало лучше, мы бы попали в плей-офф»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выступление команды в сезоне-2024/25.

«Сезон был тяжелым. Если бы наше большинство работало лучше, мы бы попали в плей-офф», — приводит слова Панарина Sportsnet.ca.

«Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции, набрав 85 очков, и не вышли в плей-офф.