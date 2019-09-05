Панарин оценил, реально ли ему с «Рейнджерс» выиграть Кубок Стэнли в первом сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Многие говорят, что у «Рейнджерс» мало шансов побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне, так как команда очень молодая.

— Можно прийти в хорошую команду, которая уже готова, но она также не выиграет Кубок. Например, «Тампа». Что, они выиграли? Нет. Проходит два года, у топовых игроков закончатся контракты, а пара игроков уже постареет. И всё — команда небоеспособная. Как здесь угадаешь? Нужно рисковать. Все очень циклично. В НХЛ все может поменяться за год, максимум — за два. Посмотрите на «Каролину». Молодая команда. Сплотились, здорово сыграли. Поэтому угадать здесь сложно. Конечно же, я с уважением отношусь к мнению экспертов (смеется). Но иногда вы знаете не все.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина