Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клюшек «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин объявил о проведении благотворительного аукциона по продаже клубных клюшек. Средства, вырученные от аукциона, будут перечислены благотворительной организации, занимающейся доставкой еды нуждающимся слоям населения.

«Хоккей — это сообщество на льду и вне его. Пришло время держаться вместе, — написал Панарин в Instagram. — «Нью-Йорк Рейнджерс» оказывает усилия по оказанию помощи по борьбе с COVID-19 посредством онлайн-аукциона хоккейных клюшек.

Все вырученные средства пойдут организации World Central Kitchen, чтобы поддержать ее инициативу по раздаче упакованных продуктов питания людям, наиболее пострадавшим от COVID-19: пожилым, медработникам, детям и находящимся в группе риска.

Инициатива «Шеф-повара для Америки» устанавливает связь между людьми, нуждающимися в продуктах, ресторанными работниками и водителями, которым нужно зарабатывать на жизнь. «Рейнджерс» гордится тем, что поддерживает город и организацию в эти беспрецедентные номера. Надеемся, что вы присоединитесь к нам".