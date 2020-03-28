Панарин обратился к фанатам «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал видеообращение к болельщикам клуба.

— Привет, ребята! Скучаю по вам, ребята. Надеюсь, у всех у вас все хорошо" — сказал Панарин.

Special delivery ?



A message to you from @artemiypanarin: pic.twitter.com/MTexsp8iqM — New York Rangers (@NYRangers) March 28, 2020

Ранее НХЛ приостановила проведение матчей лиги из-за пандемии коронавируса и может возобновить турнир в июне-июле этого года.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте