Панарин обошел Ларионова в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

После этого матча у Панарина 646 (209+437) очков в 577 играх. Он вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян, обойдя Игоря Ларионова, у которого 644 (169+475) очка за 921 матч.

Лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 1475 (817+658) очков.