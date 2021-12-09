Панарин обошел Кучерова по голевым передачам в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (3:7), вышел на единоличное 19-е место среди российских игроков по результативным передачам за карьеру в НХЛ.

У Панарина стало 330 голевых передач в 458 матчах. Он опередил нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова, у которого 329 передач в 518 матчах (на 60 матчей больше). Рекорд принадлежит Сергею Федорову (696 передач в 1248 матчах).

30-летний Панарин в этом сезоне провел 25 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.

Отметим, что Кучеров из-за травмы не играет с 17 октября.