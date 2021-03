Панарин обошел Дацюка по голевым передачам за первые шесть сезонов НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин 23 марта обошел бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка по результативным передачам в НХЛ за первые шесть сезонов, сообщает StatsCenter.

В матче регулярного сезона против «Баффало» (5:3) 27-летний Панарин сделал ассистентский хет-трик. Всего у Артемия 287 результативных передач в лиге, что на одну больше, чем у Дацюка за первые шесть лет карьеры. Следущей целью Панарина является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (313 передач).

Лидирует в данном рейтинге среди российских хоккеистов форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, сделавший 319 ассистов.

Collecting a trio of helpers to help his @NYRangers down the Sabres 5-3 on Monday night, Artemi Panarin has now recorded 287 (regular season) assists in just his 6th ever NHL campaign. As this list shows, that has moved the left winger into 4th place among Russian-born names here pic.twitter.com/RJRX9x6rJc