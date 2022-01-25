Панарин обогнал Семина и сравнялся с Буре

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2 Б), поднялся на 19-е место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских хоккеистов. 30-летний форвард обогнал Александра Семина и теперь имеет 518 (176+342) очков в 471 матче.

У Семина 517 очков в 650 встречах. Таким образом, Панарин сыграл на 179 матчей меньше.

Кроме того, Панарин вышел на 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов, повторив результат Павла Буре. У обих по 342 голевых передач. Однако Панарин сыграл на 231 матч меньше — 471 против 702.

Добавим, что Панарин продлил результативную серию (1+8) до пяти матчей. Всего в этом сезоне он провел 38 матчей, в которых набрал 45 (11+34) очков.