Панарин обогнал Кучерова и вышел на чистое 15-е место по голевым передачам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое 15-е место по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Флориды» форвард сделал два результативных паса в первом периоде. Теперь на его счету 419 голевых передачи — на одну больше, чем у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Рекорд по числу результативных пасов среди российских хоккеистов в НХЛ принадлежит форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (730).