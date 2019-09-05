Панарин об псевдоэкспертах: «Он просто высказывался, а у меня это засело в голове. Хотя мне на него похрен»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Вы очень мило попрощались с болельщиками «Коламбуса» в Instagram. Они отпустили вас без претензий, или иногда натыкаетесь в сети на хейтеров?

— Стараюсь ничего не читать, так как это создает дополнительное давление. Даже сейчас, когда начнется сезон, я понимаю, что прессинга избежать не удастся. Все-таки я подписал неплохой контракт. Уже сейчас себя приучаю не обращать внимание на предложенные публикации в Instagram, чтобы не наткнуться на псевдоэкспертов.

Он просто высказался, а у меня это может засесть в голове. Хотя мне на него похрен. Но если игра не идет, это влияет вдвойне. Не говорю, что меня это тревожит. Но лишний раз стараюсь не читать и не смотреть комментарии. Конечно, наткнулся пару раз на не очень хорошие высказывания. А так, в принципе, не было ничего. Единственное, что в конце сезона болельщики меня освистывали, когда вышла новость, что я не буду подписывать контракт. Это было очень неприятно. Я растерялся — не ожидал, что такое возможно. Игра тогда, кстати, была провальная. Можно сказать — помешали своей же команде. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Панарина — скоро в «СЭ»