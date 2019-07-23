Панарин - о своей девушке: "Сначала Алиса отвечала мне очень сухо - я был очень недоволен"

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире "РИА Новости" из офиса "Вконтакте" рассказал о том, как начать встречаться со своей девушкой Алисой Знарок.

– Мы с Максом Чудиновым поехали повеселиться в Монако после чемпионата мира, – сказал Панарин. – Макс узнал, что Олег Валерьевич Знарок в Ницце, мы созвонились. Я говорю: "Поехали туда. Там же вроде Алиса. А у нее сестра есть Лера. Повеселимся". В итоге, приезжаем – а дома только Олег Валерьевич с женой. Я, конечно, расстроился. Но мы успели сфотографироваться на мой телефон. Он попросил скинуть фотки Алисе. Я подумал: "О. Контакт есть". Но она отвечала мне очень сухо – я был очень недоволен.

Оказалось, тогда она была не одна. На следующем чемпионате мира удалось договориться встретиться с ней, погулять. Как раз у нее тогда уже полгода был пес Рыжий. И я вместо того, чтобы играть в хоккей, выгуливал его.

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