Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как себя чувствует после восстановления от травмы.

«Сейчас я вообще зверюга. Хотя я по-прежнему не знаю, будет ли хватать сил возвращаться в оборону. По поводу болячки — все нормально. В том эпизоде я вылезал из-под кучи игроков, и у меня неприятно выгнулось колено. В общем, связку подрастянул.

Травма оказалась болючей, все лето меня тревожила. Но теперь я полностью готов», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Российский форвард пропустил последние три матча команды в прошлом регулярном чемпионате из-за повреждения.