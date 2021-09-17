Панарин — о состоянии своего здоровья: «Сейчас я зверюга»
17 сентября 2021, 22:51
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как себя чувствует после восстановления от травмы.
«Сейчас я вообще зверюга. Хотя я по-прежнему не знаю, будет ли хватать сил возвращаться в оборону. По поводу болячки — все нормально. В том эпизоде я вылезал из-под кучи игроков, и у меня неприятно выгнулось колено. В общем, связку подрастянул.
Травма оказалась болючей, все лето меня тревожила. Но теперь я полностью готов», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
Российский форвард пропустил последние три матча команды в прошлом регулярном чемпионате из-за повреждения.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/panarin-ya-voobshe-seichas-zveryuga/c-326167426
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