Панарин о дисквалификации Кузнецова: «Конечно, это шок для меня»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Дисквалификация Евгения Кузнецова — шок для вас?

— Да. Конечно.

— Четыре года — это не слишком много?

— Ну, это большой срок.

— Как вы относитесь к подобным вредным привычкам?

— Это очень щепетильная тема. И мне есть что сказать, но пока я не готов это сделать. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом. Что еще тут скажешь? (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Панарина — скоро в «СЭ»