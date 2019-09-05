Панарин о дисквалификации Кузнецова: «Конечно, это шок для меня»
15:45
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.
— Дисквалификация Евгения Кузнецова — шок для вас?
— Да. Конечно.
— Четыре года — это не слишком много?
— Ну, это большой срок.
— Как вы относитесь к подобным вредным привычкам?
— Это очень щепетильная тема. И мне есть что сказать, но пока я не готов это сделать. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом. Что еще тут скажешь? (Алена Гребенькова)
Полностью интервью Панарина — скоро в «СЭ»
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