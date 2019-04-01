Панарин – о 100 очках в НХЛ: "Каждый сезон на них замахиваюсь. Удар не получается"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" (4:0) рассказал корреспонденту "СЭ" о своей результативности. В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 83 (27+56) очка в 76 играх.

– Замахнетесь на сто очков в следующем сезоне?

– (Улыбается.) Каждый сезон замахиваюсь. Удар не получается. Все нормально – главное команда.

– Результативность Кучерова в этом сезоне впечатляет?

– Конечно! Так и в том сезоне впечатлил. Никита каждый год доказывает. Рекорд Могильного? Не буду обсуждать, ведь сам не люблю, когда о моих очках говорят. Пускай идет как идет. (Александр Чехов)

Полностью интервью Панарина – в ближайшее время на сайте "СЭ"

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