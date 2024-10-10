Панарин набрал первое очко в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» удвоили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 18-й минуте Алексис Лафренье сделал счет 2:0. Ассистировал ему российский нападаюзий Артемий Панарин. Для него это первое результативное действие в нынешнем сезоне.