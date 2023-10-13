Панарин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Нападающий Алексис Лафренье на 4-й минуте встречи забросил шайбу с передачи российского форварда Артемия Панарина. Для обоих это первые очки в новом сезоне.