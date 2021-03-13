Панарин набрал первое очко после возвращения в состав «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:0, третий период).

Россиянин набрал первый результативный балл после возвращения в состав команды из Нью-Йорка. Он пропустил предыдущие 9 игр «Рейнджерс».

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока.