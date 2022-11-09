Панарин набрал больше всех очков за «Рейнджерс» в первых 200 матчах за команду

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в истории клуба в первых 200 матчах за команду.

В ночь с 8 на 9 ноября форвард провел свою 200-ю игру в составе команды из Нью-Йорка. На счету 31-летнего россиянина 268 (76+192) очков за «Рейнджерс».

Предыдущий рекорд по числу набранных очков в составе клуба в первых 200 матчах принадлежал Марку Мессье, у которого было 255 очков.