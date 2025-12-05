Панарин набрал 900 очков в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в гостевом матче с «Оттавой» (4:2) отметился голом и результативной передачей и набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. У 34-летнего россиянина теперь 311 голов и 589 передач в 781 игре.

Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ с 900 очками за карьеру в лиге. Ранее эту отметку проходили Павел Дацюк (918), Никита Кучеров (на данный момент — 1028), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (на данный момент — 1375) и Александр Овечкин (на данный момент — 1652).

В сезоне-2025/26 Панарин набрал 30 (9+21) очков в 29 играх.

Нападающий выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, он становился лучшим бомбардиром команды в каждом из проведенных сезонов. В НХЛ россиянин также играл за «Чикаго» и «Коламбус». Форвард только раз за карьеру набрал больше 100 очков в регулярном чемпионате — 120 (49+71) в сезоне-2023/24.