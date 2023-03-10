Панарин набрал 70 очков в седьмом сезоне НХЛ и сравнялся с Гретцки

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3Б).

Теперь на счету 31-летнего россиянина 72 (19+53) очка в текущем сезоне. Таким образом, Панарин стал третьим незадрафтованным игроком после Уэйна Гретцки и Питера Штянстны, которому удалось набрать 70+ очков в семи из восьми стартовых сезонов в НХЛ.