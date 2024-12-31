Панарин набрал 500 очков за «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).

Таким образом, 33-летний россиянин набрал 500 (165+335) очков в 384 матчах за «Рейнджерс». Он стал 14-м игроком в истории франшизы, достигшим этой отметки, а также быстрее всех игроков покорил эту планку.

В текущем сезоне Панарин провел 34 матча, в которых набрал 39 (16+23) очков.