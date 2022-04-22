Панарин набрал 4 очка за матч в 15 раз в НХЛ. С момента его дебюта в лиге больше только у четверых игроков

Панарин набрал 4 очка за матч в 15 раз в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 4 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

30-летний россиянин набрал 4 очка в 15 раз в НХЛ. С момента его дебюта в сезоне-2015/16 только четыре игрока сделали это в большем количестве матчах: Коннор Макдэвид (21 раз), Леон Драйзайтль (18 раз), Никита Кучеров (18 раз) и Патрик Кейн (17 раз).

Также Панарин обошел Гретцки по голевым передачам за один сезон в «Рейнджерс».

В текущем сезоне Панарин провел 73 матча, в которых набрал 96 (22+74) очков.