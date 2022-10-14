Панарин набрал 3 очка в первом периоде матча «Миннесота» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» забросил три шайбы в ворота «Миннесоты» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Во всех голах команды поучаствовал российский нападающий Артемий Панарин. Сначала он сделал две голевые передачи, а затем забросил сам.

Таким образом, у 30-летнего россиянина уже 3 голевые передачи и 1 гол в этом сезоне.

Для «Уайлд» это первая игра в сезоне-2022/23. «Рейнджерс» ранее уже обыграли «Тампу» (3:1).