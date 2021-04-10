Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин набрал 137 очков в 98 матчах за «Рейнджерс», до клубного рекорда — одно очко

10:49
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

Россиянин сделал две результативные передачи и набрал 137 (44+93) очков в 98 играх за клуб из Нью-Йорка. Панарину нужно набрать одно очко в двух матчах, чтобы побить рекорд Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого форвард играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...