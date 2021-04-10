Панарин набрал 137 очков в 98 матчах за «Рейнджерс», до клубного рекорда — одно очко
10:49
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).
Россиянин сделал две результативные передачи и набрал 137 (44+93) очков в 98 играх за клуб из Нью-Йорка. Панарину нужно набрать одно очко в двух матчах, чтобы побить рекорд Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого форвард играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».
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