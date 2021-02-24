Панарин на время может быть исключен из состава «Рейнджерс». Его зарплата будет учитываться

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попросил клуб предоставить ему отпуск на две недели. Но точные сроки отсутствия россиянина пока неизвестны, сообщает New York Post.

Клуб может обратиться в лигу за специальным разрешением, чтобы на время исключить хоккеиста из состава, чтобы вызвать другого игрока. Согласно пункту 16.12 Коллективного соглашения, глава НХЛ может присвоить игроку специальный статус, чтобы он числился вне состава клуба.

При этом зарплата хоккеиста продолжит учитываться в потолке зарплат. Кэпхит контракта Панарина — 11 641 857 долларов.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку. Позже, как говорил Назаров, Панарина забрала полиция — и, чтобы закрыто дело, за российского форварда заплатили взятку в 40 тысяч долларов.

Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия