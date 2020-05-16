Нападающий Артемий Панарин был выбран главной российской звездой «Рейнджерс» за всю историю клуба по версии русскоязычной версии сайта НХЛ. Всего за клуб из Нью-Йорка выступали 29 хоккеистов из России.

«Именно Панарин — единственный среди российских «рейнджеров», чья средняя результативность не просто выше очка за матч, а застыла на сумасшедшем показателе 1,38. Именно его невероятные «плюс 36» за такой короткий срок — второй показатель среди 27 нью-йоркских полевых игроков-россиян после немчиновских «плюс 55» в 418 матчах. А ведь среди них была целая плеяда, выступавшая за чемпионскую команду-1994 либо просто очень сильный клуб», — говорится в статье.

Напомним, Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 69 матчей, в которых набрал 95 (32+63) очков.