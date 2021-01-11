Панарин, Кучеров и Овечкин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ прямо сейчас

НХЛ опубликовала список 50 лучших игроков лиги прямо сейчас.

Первое место по версии НХЛ занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На второй строчке нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, замыкает тройку форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

В топ-10 также попали россияне Артемий Панарин («Рейнджерс», 4-е место), Никита Кучеров («Тампа», 7) и Александр Овечкин («Вашингтон», 8).