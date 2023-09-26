Панарин из-за травмы выбыл на несколько дней

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиянин из-за повреждения не примет участие в тренировке во вторник и пропустит несколько дней.

В прошедшем сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очка в 82 матчах регулярного сезона НХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 7 играх.

Новый сезон НХЛ стартует в октябре. В первом матче «Рейнджерс» сыграют с «Баффало». Встреча пройдет 13 октября.