Панарин и Василевский попали в команду года в NHL 21

Вратарь Андрей Василевский («Тампа») и нападающий Артемий Панарин («Рейнджерс») попали в команду года в хоккейном симуляторе NHL 21.

В символическую сборную по итогам 2020 года вошли 6 хоккеистов: 1 вратарь, 2 защитника и 3 нападающих. Помимо двоих россиян, в команду попали защитники Виктор Хедман («Тампа»), Кейл Макар («Колорадо»), а также нападающие Давид Пастрняк («Бостон») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Панарин получил специальные коньки золотого цвета в честь попадания в команду года, Василевскому будет вручен особый шлем.