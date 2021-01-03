Панарин и Василевский попали в команду года в NHL 21
11:47
Вратарь Андрей Василевский («Тампа») и нападающий Артемий Панарин («Рейнджерс») попали в команду года в хоккейном симуляторе NHL 21.
В символическую сборную по итогам 2020 года вошли 6 хоккеистов: 1 вратарь, 2 защитника и 3 нападающих. Помимо двоих россиян, в команду попали защитники Виктор Хедман («Тампа»), Кейл Макар («Колорадо»), а также нападающие Давид Пастрняк («Бостон») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Панарин получил специальные коньки золотого цвета в честь попадания в команду года, Василевскому будет вручен особый шлем.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю