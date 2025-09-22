Панарин и Шестеркин вошли в топ-30 игроков НХЛ по версии NHL Network

Телесеть NHL Network опубликовала очередную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ.

В понедельник, 22 сентября, телесеть представила список хоккеистов, занявших с 21-го по 30-е места. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 26-е место в рейтинге. Его одноклубник Артемий Панарин стал 27-м.

Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е места и с 40-го по 31-е.

Игроки из рейтинга телесети NHL Network с 30-го по 21-е место:

30. Расмус Далин («Баффало»)

29. Джош Моррисси («Виннипег»)

28. Ник Сузуки («Монреаль»)

27. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

26. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

25. Кайл Коннор («Виннипег»)

24. Марк Шайфли («Виннипег»)

23. Сэм Райнхарт («Флорида»)

22. Виктор Хедман («Тампа»)

21. Миро Хейсканен («Даллас»)