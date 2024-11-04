Панарин и Шестеркин признаны звездами матча против «Айлендерс»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2).

33-летний россиянин отметился дублем. Второй звездой признан форвард Мика Зибанежад, который оформил ассистентский хет-трик. Третья звезда — вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 35 бросков из 37.

В текущем сезоне Панарин провел 11 матчей в НХЛ и набрал 18 (9+9) очков.