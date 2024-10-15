Панарин и Шестеркин признаны второй и третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Детройт»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1).
Форвард сделал три результативные передачи.
Третьей звездой встречи стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 31 из 32 бросков «Ред Уингз».
Первая звезда матча — нападающий ньюйоркцев Мика Зибанежад, набравший 3 (1+2) очка.
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|2
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|1
|2
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|2
|1
|1
|2
|5
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|3
|1
|2
|2
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|2
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|1
|0
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|0
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|2
|1
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|3
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|3
|2
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|4
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|4
|2
|2
|4
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|Бостон
|4
|2
|2
|4
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|1
|1
|0
|2
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|2
|1
|1
|2
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|1
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|И
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|3
|3
|0
|6
|2
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|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
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20.10
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
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