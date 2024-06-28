Панарин и Кучеров вошли в первую символическую сборную сезона в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала первую команду всех звезд регулярного сезона-2023/24. В символическую пятерку вошли два российских нападающих Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Артемий Панарин («Рейнджерс»).

31-летний Кучеров получил 187 первых мест из 187 в голосовании за правого крайнего нападающего, а 32-летний Панарин — 185 первых мест из 187 в голосовании за левого крайнего нападающего.

Полностью команда выглядит следующим образом: вратарь Коннор Хеллибак («Виннипег»), защитники Куинн Хьюз («Ванкувер») и Роман Йоси («Нэшвилл»), нападающие Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Вторая сборная всех звезд сезона: вратарь Тэтчер Демко («Ванкувер»), защитники Кэйл Макар («Колорадо») и Адам Фокс («Рейнджерс»), нападающие Филип Форсберг («Нэшвилл»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»).