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Панарин и Кравцов вошли в состав «Рейнджерс» на тренировочный лагерь

13 июля 2020, 16:56
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«Рейнджерс» в официальном Twitter опубликовал список хоккеистов для участия в тренировочном лагере.

В состав попали российские форварды Артемий Панарин, Виталий Кравцов, Павел Бучневич, а также вратарь Игорь Шестеркин.

Сезон НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, регулярный чемпионат было решено не доигрывать. Плей-офф возобновится с 1 августа.

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