Панарин и Кравцов вошли в состав «Рейнджерс» на тренировочный лагерь

«Рейнджерс» в официальном Twitter опубликовал список хоккеистов для участия в тренировочном лагере.

В состав попали российские форварды Артемий Панарин, Виталий Кравцов, Павел Бучневич, а также вратарь Игорь Шестеркин.

Your #NYR Phase 3 Training Camp Roster is in. ?? pic.twitter.com/pSD3qzRPM8 — New York Rangers (@NYRangers) July 13, 2020

Сезон НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, регулярный чемпионат было решено не доигрывать. Плей-офф возобновится с 1 августа.