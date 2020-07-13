Панарин и Кравцов вошли в состав «Рейнджерс» на тренировочный лагерь
13 июля 2020, 16:56
«Рейнджерс» в официальном Twitter опубликовал список хоккеистов для участия в тренировочном лагере.
В состав попали российские форварды Артемий Панарин, Виталий Кравцов, Павел Бучневич, а также вратарь Игорь Шестеркин.
Your #NYR Phase 3 Training Camp Roster is in. ?? pic.twitter.com/pSD3qzRPM8— New York Rangers (@NYRangers) July 13, 2020
Сезон НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, регулярный чемпионат было решено не доигрывать. Плей-офф возобновится с 1 августа.
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