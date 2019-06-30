Панарин хочет перейти во "Флориду", Бобровский думает

Российский нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский, выступавшие за "Коламбус", хотят перейти в один клуб. Об этом сообщил журналист CBS Дэвид Дворк.

Отмечается, что форвард склоняется к переходу во "Флориду". Бобровский пока продолжает обдумывать варианты и может перейти в "Айлендерс".

– По моим источникам, Бобровский и Панарин очень хотят играть вместе. Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает. Причина – генеральный менеджер "Айлендерс" Лу Ламорелло. Говорят, что он имеет влияние на Бобровского. В любом случае, у хоккеистов есть только два варианта.