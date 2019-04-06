Панарин, Георгиев и Бобровский - три звезды матча "Рейнджерс" - "Коламбус"

Три россиянина стали звездами матча регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" - "Коламбус" (2:3 Б). Первой звездой назван нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин. В этой игре он забросил шайбу и забил решающий буллит, который вывел команду в плей-офф Кубка Стэнли.

Второй звездой признан вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев. Он в этой игре отразил 39 бросков из 41.

Третья звезда - голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Он отразил 25 бросков из 27 и не позволил поразить свои ворота в серии буллитов.