Панарин достиг отметки в 400 результативных передач в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

31-летний россиянин отметился результативной передачей на Брэйдена Шнайдера. Таким образом, теперь на счету Панарина 400 ассистов в 529 матчах НХЛ. Он вошел в пятерку незадрафтованных игроков лиги, которые смогли достичь этой отметки за наименьшее количество матчей. Также в топ-5 вошли Уэйн Гретцки (290 матчей), Петер Штясны (411), Бобби Орр (437) и Адам Оутс (471).

Всего на счету Панарина 592 (192+400) очка в 529 матчах НХЛ.