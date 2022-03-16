Панарин догнал Ягра по числу матчей с 3 или более голевыми передачами в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 3 результативных передачи в игре регулярного чемпионата против «Анахайма» (4:3 ОТ).

Панарин сравнялся с бывшим нападающим команды из Нью-Йорка Яромиром Ягром по числу матчей с 3 или более голевыми передачами в истории команды (13).

Россиянин и чех делят седьмое место в этом списке.

Рекорд по количеству игр с 3 или более голевыми передачами в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Личу (37), второе место занимает Энди Батгейт (26), на третьей строчке — Род Жильбер. Четвертым по этому показателю идет Марк Мессье (21), пятым — Жан Ратель (16), шестым — Уэйн Гретцки (14).