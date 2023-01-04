Панарин догнал Виктора Козлова по голам в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:3).

Эта шайба стала для форварда 198-й в лиге. Он догнал по этому показателю Виктора Козлова и делит с ним 18-е место среди россиян в истории НХЛ.

Лидером по числу голов в НХЛ среди россиян является Александр Овечкин, у которого 808 шайб.