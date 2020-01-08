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Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ. Евгений сыграл в лиге на 93 матча больше

09:33
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:3).

28-летний форвард догнал по набранным очкам в лиге своего соотечественника Евгения Кузнецова. Теперь у обоих по 378 очков. Отметим Кузнецов провел в НХЛ на 93 игры больше.

Всего в НХЛ Панарин провел 364 матча, забросил 139 шайб и отдал 239 результативных передач. Кузнецов забил 117 голов и сделал 261 результативную передачу в 457 играх.

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