Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков за сезон

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами и заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс» (6:4).

Теперь на счету Панарина 10 (2+8) набранных очков в четырех стартовых играх НХЛ. Как сообщает NHL Public Relations, 30-летний россиянин стал самым быстрым игроком в истории клуба, набравшим 10 очков за сезон.

Также Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 46-летней давности.