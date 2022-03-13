Панарин был признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Даллас»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой по итогам матча чемпионата НХЛ с «Далласом» (7:4). Он набрал 5 (1+4) очков.

Россиянин совершил 5 результативных действий в одной игре впервые в сезоне. Таким образом, Панарин набрал очки (1+8) в 4-м матче подряд.

В 54 играх сезона он заработал 68 (16+52) баллов.

«Рейнджерс» с 79 очками занимают шестое место в Восточной конференции.