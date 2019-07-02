21:08 | Хоккей — НХЛ

Панарин будет выступать за "Рейнджерс" под десятым номером

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Форвард "Рейнджерс", новичок команды Артемий Панарин будет выступать за новую команду под десятым номером. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

 

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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