Панарин будет выступать за "Рейнджерс" под десятым номером

Форвард "Рейнджерс", новичок команды Артемий Панарин будет выступать за новую команду под десятым номером. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
First time putting on the Blueshirt for @9Artemi! #NYR #️⃣🔟 pic.twitter.com/qekZkMfdYb— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.
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