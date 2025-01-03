Панарин, Бобровский и Тютин вошли в символическую сборную «Коламбуса»

НХЛ приступила к публикации двух символических сборных для клубов лиги за последние 25 лет.

Пресс-служба НХЛ представила такие составы для клуба «Коламбус Блю Джекетс». Шесть игроков, которые попали в первую сборную, будут включены в бюллетень для голосования болельщиков за общую команду последнего 25-летия в НХЛ. Голосование начнется в феврале.

Команды четверти века клуба «Сент-Луиса»

Первая сборная

Форварды: Рик Нэш, Кэм Аткинсон, Артемий Панарин.

Защитники: Зак Веренски, Сет Джонс.

Вратарь: Сергей Бобровский.

Вторая сборная

Форварды: Бун Дженнер, Ник Фолиньо, Джонни Годро.

Защитники: Дэвид Савар, Федор Тютин.

Вратарь: Стив Мэйсон.